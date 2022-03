En stage à Antalya en Turquie depuis le 21 mars dernier, les écureuils du Bénin affrontent ce jeudi le Libéria en match amical, au Complexe sportif de Mardan. L’effectif de Moussa Latoundji est presque au grand complet. On note notamment la présence des néo-écureuils comme Ange Josué Tchibozo de l’équipe U19 de la Juventus Turin et Tosin Aiyégun du Fc Zurich. Les poulains de l’ex-international béninois affronteront une équipe du Libéria en pleine reconstruction.

Normalement les Ecureuils devraient prendre le meilleur sur les Lone Star. Mais l’objectif semble-t-il n’est pas de gagner à tout prix comme au temps de Michel Dussuyer où l’équipe type était aligné lors des matchs amicaux. En convoquant 4 nouveaux joueurs, en l’occurrence Tosin Aiyégun, Mohamed Tijani , Ange Josué Tchibozo et Guillaume Agbégninou, le coach par intérim des jaunes veut sans doute les tester pour voir s’ils peuvent prétendre figurer dans l’équipe type du Bénin.

Il aura à cœur de rendre une copie plus que correcte

De toutes les façons, ces joueurs auront la chance de montrer leur talent lors de cette compétition et d’apporter la concurrence à certains postes notamment au niveau de l’attaque avec Tchibozo et Aiyegun. Les férus du cuir rond suivront avec attention le coaching de Moussa Latoundji, propulsé à la tête de la sélection A. Les systèmes de jeu qu’il mettra en place seront scrutés et évalués au terme du mini-tournoi. La prestation de son équipe également avec les apports des néo-écureuils. Il aura certainement à cœur de rendre une copie plus que correcte et ainsi convaincre les dirigeants qui lui ont fait confiance.