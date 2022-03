L’affaire du meurtre du joueur de la NBA Lorenzen Wright était devant la justice américaine hier. Le basketteur professionnel américain qui évoluait aux postes de pivot et d’ailier fort avait été assassiné le 28 juillet 2010 à Memphis au Tennessee. L’affaire qui était devant la justice américaine a été tranchée hier par un juge du tribunal pénal du comté de Shelby. Le juge Lee Coffee, a en effet condamné à perpétuité Billy Ray Turner, 51 ans, selon l’Associated Press qui a rapporté l’information.

Nouveau rebondissement dans l’affaire de l’assassinat du joueur professionnel de la NBA Lorenzen Wright. Le principal accusé a été condamné à la prison à vie par le tribunal qui avait en charge l’affaire. Sherra, l’ex-femme du joueur de la NBA Lorenzen Wright, qui a plaidé coupable pour facilitation de meurtre en juillet 2019 a quant à elle été condamnée à 30 ans de prison. Selon nos sources, les procureurs ont affirmé que l’ex-femme de Lorenzen Wright avait recruté M Turner et Jimmie Martin, un de ses cousins, pour l’aider dans son plan de mettre fin aux jours de son ex-mari.

Billy Ray Turner, un ancien paysagiste fréquentait selon nos sources la même église que Sherra Wright. Les deux entretenaient également une relation amoureuse secrète. Sherra Wright et Turner en juillet 2010 ont attiré Lorenzen Wright, dans un champ, où il a été pris en embuscade et poursuivi avant d’être as**ssiné alors qu’il tentait de sauter une clôture et de s’enfuir, rapporte l’AP. L’AP a par ailleurs précisé que Turner a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de complot dans la mort de Lorenzen Wright. Le juge du tribunal pénal du comté de Shelby, Lee Coffee, a donc condamné à perpétuité l’accusé, qui sera condamné pour d’autres chefs d’accusation à une date ultérieure.