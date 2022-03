La nouvelle fait le tour de la toile ce jeudi 24 Mars 2022. La Corée du Nord a procédé ce jeudi à ce que des observateurs estiment être son plus grand test de missile balistique intercontinental (ICBM) jamais réalisé, ont annoncé les armées sud-coréenne et japonaise. Depuis le début de l’année en cours, la Corée du Nord a procédé à plusieurs essais de missiles. Le pays semble plus que jamais décidé à atteindre son objectif.

Nouvel essai de missile balistique intercontinental. Selon les autorités japonaises, le lancement semblait être un « nouveau type » d’ICBM (missile balistique intercontinental) qui a volé pendant environ 71 minutes à une altitude d’environ 6 000 km et une portée de 1 100 km depuis le lieu où il a été tiré. Le missile a échoué dans la zone économique exclusive (ZEE) du Japon, à 170 km à l’ouest de la préfecture nord d’Aomori, à 06h44 GMT, ont indiqué les garde-côtes selon Reuters. Selon des sources généralement bien introduites, il s’agirait du premier lancement à pleine capacité des plus gros missiles de l’État doté d’armes nucléaires depuis 2017.

Il va sans dire que ce nouveau test va inquiéter son voisin du Sud mais aussi les Etats-Unis qui sont déjà très préoccupés par l’offensive russe en Ukraine. Le conseiller adjoint sud-coréen à la sécurité nationale, Suh Choo-suk, a condamné le lancement comme « une violation manifeste des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et une annulation du moratoire sur les lancements d’ICBM, que la Corée du Nord avait promis à la communauté internationale« .