Des nouveaux éléments ont été révélés concernant les enquêtes en cours sur le vol 5735 qui s’est écrasé en Chine lundi. D’après les autorités au moins un morceau de l’avion pourrait s’être détaché de l’appareil à environ 10Km avant l’impact. Les responsables chinois ont déclaré que s’il était confirmé que la pièce faisait partie du vol China Eastern Airlines, Boeing 737-800, cela pourrait signifier que l’avion s’était brisé en vol avant de s’écraser. Ce qui ajoute du mystère au crash qui s’est produit dans la province du Yunnan à Guangzhou, tuant tous les 123 passagers et neuf membres d’équipage.

La pièce, qui proviendrait de l’avion, mesure environ 1,3 mètre de long et 10 centimètres de large, a été trouvée sur des terres agricoles, a déclaré Zheng Xi, chef de l’équipe de sauvetage des pompiers du Guangxi, lors d’un briefing sur l’accident. À ce stade précoce de l’enquête, les responsables affirment qu’il n’est pas possible de savoir si la pièce s’est détachée à la suite de « contraintes » lors du plongeon ou s’est détachée avant la descente fatale dans la colline.

L’avion qui perd des pièces au fur et à mesure qu’il descend

L’ancien chef des enquêtes sur les accidents à l’administration fédérale de l’aviation américaine FAA, Jeff Guzzetti, pense que cela s’est très probablement produit pendant la phase de chute libre du vol, à partir d’une altitude de croisière d’environ 9 km en une minute et 35 secondes environ. « À mon avis, c’est l’avion qui perd des pièces au fur et à mesure qu’il descend », a-t-il déclaré. Les questions que les enquêteurs se posent actuellement est de savoir de quelle pièce s’agissait-elle et quand est-ce qu’elle s’est détachée. Selon l’Administration de l’aviation civile de Chine, le vol 5735 a plongé dans une colline à 160 Km de la destination prévue de Guangzhou, sans aucun appel radio d’urgence de la part des pilotes.

Le cas du SilkAir 737-300 en Indonésie

Les enquêteurs et les experts en sécurité ont souligné le mystère de l’accident, car des avions tels que le 737-800 sont conçus pour ne pas plonger de manière aussi agressive. Cela signifie que le nez pointé vers le bas pendant la chute ne peut s’expliquer que par une panne de l’avion ou une action du pilote. Cette vitesse aide à expliquer la partie trouvée à 10km environ du site de l’accident, car des avions de ligne comme le Boeing 737 pourraient provoquer la rupture de composants légers des ailes et des sections de queue, selon les enquêtes sur l’accident de 1997 du SilkAir 737-300 en Indonésie.