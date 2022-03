La Corée du Nord semble vouloir toujours aller plus loin concernant ses essais de missile. En effet, les autorités sud-coréennes ont estimé que Pyongyang pourrait faire un test d’une arme nucléaire dans les jours à venir. D’après les dernières informations qu’elles ont obtenues sur la Corée du Nord, plusieurs signes montrent que Pyongyang est en train de restaurer une installation souterraine fermée depuis 2018. Il s’agit plus précisément de travaux qui se font sur un site montagneux au nord-ouest du pays et qui ont, selon elles pris une nouvelle tournure, suggérant la restauration de l’accès à un tunnel.

Des tests de missiles intercontinentaux réalisés par la Corée du Nord

Plusieurs experts ont confié au média sud-coréen Yonhap que la Corée du Nord pourrait faire le test d’une petite arme nucléaire tactique chargée sur plusieurs missiles balistiques. Notons que ces informations de la Corée du Sud interviennent après des tests de missiles intercontinentaux réalisés par son voisin du Nord. Le jeudi dernier, Pyongyang avait tiré un grand missile balistique intercontinental Hwasong-17 capable d’atteindre plusieurs endroits aux Etats-Unis. Cet essai a suscité les inquiétudes des Etats-Unis qui ont appelé la Russie et la Chine à réagir.

Une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies

Au cours d’une sortie médiatique, Jalina Porter, porte-parole du département d’Etat américain a demandé à la Chine et à la Russie d’essayer de demander à la Corée du Nord d’arrêter avec les provocations. Elle avait continué en mettant l’accent sur le fait que les dernières initiatives de Pyongyang sont une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. « Nous exhortons tous les pays à tenir la RPDC responsable de ces violations et nous appelons également la RPDC à venir à la table pour des négociations sérieuses » avait-elle ajouté.