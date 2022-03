Depuis plus de trois semaines maintenant que la guerre a éclaté en Ukraine. Après plusieurs mois au cours desquels la tension était palpable en la Russie et l’Ukraine, les tirs ont commencé à être entendus le 24 Février dernier. Chaque jour qui passe, le bilan des victimes et dégâts matériels s’alourdit de plus en plus. Pas moins de 4 généraux russes auraient été tués dans les affrontements selon plusieurs médias européens. Dans le camp ukrainiens, il y a également des pertes. Depuis quelques heures, nous apprenons le décès de l’actrice ukrainienne Oksana Shvets qui a perdu la vie au cours des bombardements.

La guerre en Ukraine n’est pas encore terminée et continue de faire des victimes. Au début de ce mois, nous vous annoncions le décès de l’acteur ukrainien Pasha Lee qui a rejoint l’armée. Le décès est intervenu quelques jours seulement après que l’acteur Pasha Lee ait fait un post sur les réseaux sociaux en tenue de soldats pour montrer son engagement. Une autre personnalité du monde du cinéma ukrainien est malheureusement décédée. Il s’agit de l’actrice Oksana Shvets qui était âgée de 67 ans.

L’actrice ukrainienne Oksana Shvets s’est éteinte, à l’âge de 67 ans, après que l’immeuble résidentiel dans lequel elle se trouvait à Kiev a été touché par des roquettes informent plusieurs médias internationaux. La mort de l’actrice a été annoncée par le Young Theatre, dont elle faisait partie de la troupe. Ses collègues ont exprimé un «chagrin irréparable» à propos de sa mort. « Beau souvenir à la talentueuse actrice ! » a précisé le communiqué de l’organisation. « Il n’y a pas de pardon pour l’ennemi qui est venu sur notre terre ! », peut-on également lire dans le même communiqué.