Le 24 Février dernier, la situation tendue entre l’Ukraine et la Russie a basculé. Une guerre a éclaté après l’entrée des soldats russes sur le territoire ukrainien. Depuis le début de la guerre, plusieurs personnes ont été forcées de quitter le résidence pour fuir les tirs et bruits de bottes. Alors que les tirs continuaient de se faire entendre, des personnalités civiles ont décidé de rejoindre l’armée pour combattre à leurs côtés les forces russes. Malheureusement, une d’elle est décédée.

Depuis le début de la guerre, plus d’un million de personnes ont abandonné leurs domiciles pour se rendre dans l’intérieur de l’Ukraine alors d’autres ont choisi de quitter le pays pour des pays voisins selon des chiffres de l’ONU. Face à l’avancée des soldats russes, des personnalités avaient décidé de rejoindre l’armée pour freiner les militaires russes. Des acteurs et des sportifs avaient pris la décision de rejoindre les rangs de l’armée ukrainienne pour défendre leur patrie.

Le dimanche dernier, l’acteur Pasha Lee avais fait un post sur Instagram en tenue de soldats pour montrer son engagement et a affiché son optimisme pour l’Ukraine concernant l’issue du conflit. Mais l’acteur n’aurait pas survécu aux bombardements de la ville d’Irpin. Le président de l’Union de journalistes ukrainiens a confirmé son décès sur le réseau social de l’oiseau bleu. « Il était le plus heureux et le plus ensoleillé… Dans une bataille avec les occupants russes, le présentateur de télévision, acteur de cinéma et de doublage Pasha Lee, est mort. Dès les premiers jours de la guerre, il est allé se battre pour l’Ukraine en tant que soldat », a posté le président de l’Union de journalistes ukrainiens.