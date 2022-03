Plusieurs semaines déjà que la Russie a lancé une vaste offensive en Ukraine. Ce qui devait, au départ, être une opération de quelques jours prend visiblement plus de temps que prévu. Les militaires et populations ukrainiennes se sont mobilisées poussant la Russie à intensifier ses bombardements. Les USA avaient pris d’énormes sanctions contre Moscou pour tenter de pousser le pays à stopper son offensive.

En plus des sanctions contre le gouvernement et l’économie, le pays avait ciblé les oligarques russes, saisissant des yatchs et jets privés. Mais le pouvoir Biden veut encore monter d’un cran dans la pression faite sur les oligarques. Selon Business Insider, le département du Trésor offre jusqu’à 5 millions de dollars pour des informations sur les yachts, manoirs, jets privés et autres biens des oligarques russes. Un programme a même été mis en place pour légaliser cette récompense et est enregistré sous le nom de programme de récompenses pour la récupération des actifs de Kleptocracy.

Le Trésor est à la recherche d’actifs « liés à la corruption impliquant le gouvernement de la Fédération de Russie », a indiqué le département sur son site Internet. Il y a quelques heures, on apprenait qu’un superyacht de luxe dont la valeur serait estimée à 600 millions de dollars appartenant au milliardaire russe Roman Abramovich et qui naviguait sans destination depuis plus d’une semaine, a été répéré au large de la côte sud-ouest de la Turquie.