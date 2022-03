Il n’a pas fallu grand-chose pour détourner les mots du célèbre poème de Alphonse de Lamartine pour rendre compatibles les ravages de ce conflit russo-ukrainien avec notre de plus en plus trouble période. Malheureusement, à peine avons-nous vu, et ce n’est d’ailleurs pas si sûr, la tempête du Covid se transformer en un vent un peu plus supportable que « Les rapides délices de plus beaux de nos jours » ont cessé d’être ce que nous ont laissé comme temps de survie la terrible PANDEMIE.

Et où l’on redoutait l’idée que ce Coronavirus et ses variants pouvaient bien emporter une bonne partie de la population mondiale. Et après plusieurs mois de doute et même d’impuissance, les mesures sanitaires ont, un peu partout été levées. Bien sûr il y a eu cette période où la science elle-même montra à la gent savante ses propres limites. Mais même pas un temps de répit. Presque devant les télévisions du monde entier ce 24 février 2022, ont débuté les temps d’autres risques pour notre planète.

Poutine et Zelensky dans une guerre 2.0

Et sur ces faits, surviennent les choses qui, pires que le Coronavirus et ses variants, sont susceptibles de pulvériser la planète entière. Les temps du monde au bord l’anéantissement dû à une souche virale cèdent la place à une guerre pouvant renvoyer l’espèce humaine à sa forme primitive. Ce Russe s’est mis dans la tète, au nom de la gloire passée de l’Empire Russe, de rassembler tous les territoires qui firent la grandeur des Tsars durant tant de siècles.

Et voila cet Ukrainien, dont personne ne donnait cher de sa peau, fait, à lui tout seul la prestation de plusieurs troupes à la la fois plus théâtrales que militaires. Fit lever tant des parlements uniquement par la magie du verbe. Demande de l’aide à des pays qui veillent plus à leur intérêts ou survie économiques et financiers.

Différences de tarifs et de traitements

Les effets de ce conflit sur la population africaine ont, dépassé les ravages de la maladie, peu ressentis en plus de deux ans. La cherté de la vie et la précarité se sont aggravées en à peine un mois de combats entre la Russie et l’Ukraine. L’Afrique qui n’est jamais préparée pour faire face à ces propres difficultés se voit confrontée à celles qui viennent d’autres continents.

Cette guerre révèle l’hypocrisie du clan occidental. Des peuples valent des comités d’accueil de migrants mais d’autres peuvent séjourner des semaines sur les océans, comme ce fut le cas des migrants partis de la côte libyenne. Et POUTINE de dénoncer les interventions américaines et européennes qui ont valu par exemple à Saddam HUSSEIN et KADAFI leur condamnation à mort hors de toutes les règles onusiennes.

Aujourd’hui, l’immense majorité de l’opinion mondiale non européenne trouve à l’agression russe une espèce de circonstances atténuantes.

La troisième guerre attendra. Elle ne viendra pas s’il n’y a pas d’intrusion, comme le déclame POUTINE, du camp des ennemis de la RUSSIE. Malgré les horreurs de cette guerre de l’UKRAINE que les médias abrègent pour parler de la confrontation entre la RUSSIE et l’UKRAINE.

Les Ukrainiens attendent de l’aide mais les plus prudents des occidentaux craignent VLADIMIR POUTINE même après et malgré les sanctions inédites contre son pays. Les européens surtout redoutent la déflagration que provoquera une intrusion directe de leur part. C’est-à-dire l’aide militaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord que ne cesse de demander l’ukrainien SELENSKY.

Et comme une sorte de paronymie vocale de mots de LAMARTINE, les pacifistes de la Terre entière psalmodient peut-être par ces temps incertains.

OTAN , SUSPENDS TON VOL !