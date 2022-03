L’Association des Promoteurs et Exploitants de Boulangeries des départements de l’Atlantique et du Littoral (APEB /Atl-Lit) et celle des départements de l’Ouémé et du Plateau (APEBDOP) ont décidé après une Assemblée générale extraordinaire tenue le mardi 15 mars 2022 à Cotonou d’augmenter le prix du pain à 150 francs CFA à cause de la cherté de la farine de blé. Cela a été effectif à partir du mercredi 16 mars 2022. Mais depuis le samedi 19 mars 2022, la décision d’augmentation du prix du pain à 150 f CFA a été rapportée après une rencontre des promoteurs des boulangeries avec la ministre du commerce Shadiya Assouma suivie de l’assemblée générale de leur association.

Réduction du prix de la farine de blé. Le président de l’Association des Promoteurs et Exploitants de Boulangeries des départements de l’Atlantique et du Littoral (APEB /Atl-Lit), Anselme Aguèmon, reçu sur Frissons Radio ce lundi 21 mars 2022, a déclaré que la ministre du commerce, au cours de la rencontre du vendredi 18 mars 2022, leur a fait la promesse sur la réduction du coût de la farine de blé. Il est convenu entre les deux parties que le prix du pain soit cédé à 125 FCFA aux consommateurs avec le «grammage de 160». «Avec la ministre, nous sommes convenus que la négociation continue. Nous n’avons pas encore une contrepartie qui nous réjouit mais les accompagnements c’est que désormais nous pouvons prendre la farine de blé à 23500 francs CFA chez le Grand Moulin du Bénin (GMB)» a-t-il précisé.

Le sac de la farine de blé était payé, selon les dires de Anselme Aguèmon, entre « 27000 francs CFA et 28000 francs CFA» la farine». Il leur a été donc recommandé, pour amoindrie le coût de la farine de blé, «d’aller en groupe pour pouvoir avoir les farines en gros». Pour la seconde mesure d’accompagnement, la ministre Shadiya Assouma leur a fait également la promesse que «dans les 10 jours à venir une deuxième usine qui est déjà installé » sortira ses «premiers sacs de farine de blé » dont le prix sur le marché «serait peut- être moins coûteux que le prix de GMB».