Trois semaines après l’offensive militaire lancée par la Russie sur l’Ukraine, le président Vladimir Poutine s’est une fois encore ouvertement attaqué aux pays occidentaux. L’homme fort de Moscou les accuse notamment de vouloir détruire son pays par la kyrielle de sanctions prononcées contre son économie. Pour le président russe Vladimir Poutine, les pays occidentaux n’ont pas pris la peine de cacher un seul instant leur intention d’en finir avec la Russie.

« Nuire à l’ensemble de l’économie russe »

Ce fut également l’occasion pour Vladimir Poutine de revenir sur ce qu’il reproche fondamentalement aux Occidentaux. L’homme fort de Moscou estime notamment que les rivaux de son pays n’ont aucune envie « d’une Russie forte et souveraine ». Il les accuse également de procéder à une attaque assez ouverte contre son économie. Ils visent selon lui comme objectif de faire plier tous les Russes. « L’Occident ne prend même pas la peine de cacher le fait que son objectif est de nuire à l’ensemble de l’économie russe, à tous les Russes », a-t-il déclaré ce mercredi 16 mars avant d’annoncer que « l’ère de la domination occidentale touche à sa fin ».

« Nous n’avions pas d’autre choix »

On retiendra également des déclarations du patron du Kremlin que, la guerre en Ukraine est due à l’échec de toutes les actions entreprises sur le plan diplomatique. « Nous n’avions pas d’autre choix. Car nous ne permettrons pas que l’Ukraine serve de tête de pont à des actions agressives contre la Russie », a-t-il martelé. Pour le moment, les forces russes continuent leur offensive alors que le président ukrainien poursuit son opération de demande d’aide auprès des pays occidentaux. Rappelons que la Russie est de plus en plus isolée dans tous les domaines sur le plan international. En plus des différentes sanctions sur le plan économiques, les richissimes hommes d’affaires russes connus pour leur proximité avec le président russe sont tous sous le coup d’une sanction en Occident. C’est le cas de Roman Arkadievitch Abramovitch. En Grande Bretagne, les autorités examinent la possibilité d’héberger les réfugiés ukrainiens dans les propriétés des oligarques russes.