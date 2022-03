Battu par le Real Madrid (3-1) au match retour, le PSG est éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale et ses joueurs vont devoir attendre une autre saison pour espérer voir leur rêve se concrétiser. Mais en attendant, certains joueurs passent déjà du bon temps, ce qui est très mal vu par le rappeur français Booba qui a pris Kylian Mbappé à partie.

Dans un post sur Instagram, l’attaquant du PSG a partagé une photo de lui au stade Pierre de Coubertin avec un large sourire, alors qu’il était parti pour supporter le PSG Handball. Mais cela est très mal vu par le rappeur de 45 ans, supporteur du PSG et qui n’a visiblement pas encore digéré l’élimination du club. Le Duc de Boulogne s’en violemment pris à Mbappé en lui demandant d’aller s’entraîner au lieu de venir de s’amuser.

« Respecte-nous respecte toi«

« Mais amigo tu viens d’te prendre une remontada de fdp on est éliminés on est à deux doigts d’entrer en guerre avec la Chine et tu nous balances un combo thumbs up happy sunday !’!!! Respecte-nous respecte toi va t’entraîner !!! Et pas au stade Coubertin ! », a lâché le rappeur sur son compte Instagram.

En 2020, Booba avait déjà clashé Mbappé après que ce dernier ait dénoncé le meurtre le George Floyd aux USA. B2O aurait préféré que la star apporte son soutien, en premier lieu, à des jeunes français ayant perdu la vie de la même manière. « Kylian Mbappé demande justice pour George Floyd… On va commencer par porter ses cojones et demander justice pour Adama ! », avait écrit Booba sur Twitter.