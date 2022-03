Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, les pays occidentaux ont condamné l’action de la Russie tout en lui imposant de lourdes sanctions. Au nombre de ces dernières figure le gel des avoirs des proches du Kremlin parmi lesquels figure Roman Abramovitch, propriétaire du club anglais de football Chelsea. Au regard de la situation, le milliardaire russe avait pris la décision de mettre en vente son club, pour le bien de ce dernier. Cependant, alors que plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt concernant cet vente, l’oligarque russe veut se venger des pays ennemis de la Russie.

Il aurait la possibilité d’opposer son veto

Selon les informations de plusieurs médias britanniques dont le quotidien Daily Mirror, le milliardaire russe n’a pas l’intention de vendre son ancien club aux groupes américains à cause des relations diplomatiques tendues entre les Etats-Unis et son pays. Roman Abramovitch aurait par ailleurs la possibilité d’opposer son veto aux potentielles offres d’acheteurs venant des USA ainsi que de la Grande-Bretagne. Notons que depuis la mise en vente de Chelsea, une proposition avait été faite par un groupe américain au nom de la famille Ricketts.

Le média sportif américain ESPN avait autrefois indiqué que le milliardaire et propriétaire de la franchise des New York Jets, Robert « Woody » Johnson aurait fait une proposition de près de 3,6 milliards d’euros. Pour rappel, depuis l’annonce des sanctions contre la Russie, depuis le début de son offensive en Ukraine, les choses ne s’arrangent pas pour Roman Abramovitch. Quelques jours plus tôt, l’homme avait également été suspendu de ses fonctions à la direction de Chelsea FC. D’après un communiqué de la Premier League, « Suite à l’imposition de sanctions par le gouvernement britannique, le conseil d’administration de la Premier League a disqualifié Roman Abramovich en tant que directeur du Chelsea Football Club ».