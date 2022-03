Avec l’offensive russe en Ukraine, plusieurs témoignages ont mis en avant un racisme des autorités en Pologne et en Ukraine. Des réfugiés noirs fuyant la guerre en Ukraine ont été bloqués sans raison apparente. Plusieurs noirs fuyant la guerre se sont ainsi retrouvés bloquer en Ukraine, parce que des gardes polonais n’ont pas voulu les laisser rentrer dans le pays, alors que dans le même temps des ukrainiens blancs traversaient la frontière.

Cette situation a indigné de nombreuses personnes notamment en Afrique. L’Union Africaine a même réagi via un communiqué publié sur son site. « Les rapports selon lesquels les Africains sont l’objet d’un traitement différent inacceptable seraient choquants et racistes et violeraient le droit international » a fait savoir l’organisation via un communiqué officiel. A travers un nouveau post sur la toile, le rappeur américain Young Thug a offert son aide : « Si certains de mes frères du rap sont là, je suis prêt à aider les Africains à sortir d’Ukraine, mais je sens [sic] qu’ils ne nous laissent pas passer« , a-t-il déclaré.

Des associations américaines s’en mêlent

Plusieurs étudiants ont laissé des témoignages émouvants sur les traitements qu’ils ont subis. « La plupart du temps, ils considéreraient d’abord les Blancs. Les Blancs d’abord, les Indiens, les Arabes avant les Noirs », a déclaré Ethel Ansaeh Otto, une étudiante ghanéenne à la chaîne CBS. Aux États-Unis, la question a attiré l’attention de l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur et de la National Urban League, qui ont adressé une lettre au président de l’Union européenne appelant à un traitement juste et humain pour tous. Le dossier des jeunes noirs montre à suffisance le degré de racisme qui prévaut encore dans certains pays européens.