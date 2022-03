Les travaux du comité interministériel mis en place par le Président de la République Patrice Talon pour la revalorisation des salaires des travailleurs ne sont pas encore terminés. C’est la principale annonce faite par la ministre du travail et de la Fonction publique, Adidjatou Mathys lors de la séance de concertation qu’elle a eue ce jeudi 10 mars 2022 à Cotonou avec les responsables de trois Confédérations syndicales à savoir la CSTB, la CSA-Bénin et la COSI-Bénin.

Pour le Secrétaire général de la Confédération syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB), reçu sur Frissons radio ce jeudi 10 mars 2022, la ministre Adidjatou Mathys les a tout juste invités à la patience et que «bientôt les résultats seront publiés» sans leur préciser la date de publication de ces résultats. kassa Mampo s’étonne donc qu’on leur parle encore «de la commission qui continuerait encore de travailler alors qu’à partir de janvier déjà, les nouvelles taxes ou les nouveaux impôts ont frappé les salaires des travailleurs » avec «un abattement de salaire de 500 à 70.000» francs CFA.

Au cours de cette séance de concertation, le Secrétaire général de la CSTB a profité de l’occasion qui lui est offerte pour parler à la ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys des problèmes «des travailleurs radiés de la fonction publique, des aspirants qui sont dans un statut précaire et des contractuels qui sont sans salaires depuis 14 ans et jusqu’aujourd’hui aucune solution n’a été trouvée ».