Hier jeudi 10 mars 2022, les Confédérations syndicales représentatives en l’occurrence la CSA-Bénin, la CGTB et la Cosi-Bénin ont rencontré la ministre du travail Adidjatou Mathys. Le seul point inscrit à l’ordre du jour est la revalorisation des salaires annoncée par le président de la République fin décembre 2021. Selon le compte rendu des travaux fait par la CSA-Bénin, sur sa page Facebook, Mme Mathys a « reconnu que l’attente est longue et invite tous les travailleurs à la patience ». Elle assure que les travaux du comité mis en place pour étudier la revalorisation des salaires, sont presque achevés et que les fonctionnaires seront informés des résultats d’ici quelques semaines.

« Pas de plus-value dans l’efficacité du dialogue social »

La Confédération des Syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin) trouve que la séance d’hier jeudi n’a pas apporté de « plus-value dans l’efficacité du dialogue social » et ne « montre pas vraiment que les urgences exprimées par les populations et les travailleurs en particulier peuvent rapidement trouver solution ». Il faut dire que la revalorisation des salaires n’est pas le seul sujet abordé par les confédérations syndicales même si elle figurait seule à l’ordre du jour. En effet, quelques questions diverses ont été abordées à la demande des partenaires sociaux. Il s’agit notamment des arriérés de salaire et du blocage des avancements notamment pour les travailleurs qui ont déjà atteint l’échelon 11 et qui doivent bénéficier d’avancement jusqu’à l’échelon 15.

Surprise générale

La ministre du travail et de la fonction publique a, en ce qui concerne les arriérés, assuré que le sujet sera débattu par la grande commission chargée des négociations gouvernement-centrales syndicales. Pour ce qui est des avancements, Adidjatou Mathys a fait savoir que la loi portant statut général de la fonction publique est en relecture, ce qui bloque donc ces avancements. Les confédérations syndicales qui n’étaient visiblement pas au courant de cette relecture, ont exprimé leur surprise. Pour eux, il est clair que « le gouvernement décide toujours seul sans associer les représentants des travailleurs ».