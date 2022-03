Ces dernières semaines, le dossier ukrainien a retenu toutes les attentions et surtout dans les médias. La semaine dernière, la situation a pris une tournure et une guerre a été en Ukraine. L’envoi de soldats russes dans l’Est de l’Ukraine a été vivement critiqué par les occidentaux qui ont commencé à exécuter les menaces proférées avant que la guerre ne commence. Plusieurs pays ont commencé à imposer des sanctions contre le pays de Poutine. Mais ce n’est pas tout certaines banques russes ont été exclues de Swift. Nous apprenons que Apple est également rentré dans la danse.

Selon des sources concordantes, Apple a cessé de vendre tous ses produits en Russie en raison de l’invasion de l’Ukraine, a annoncé mardi la société. La société a affirmé qu’elle était « profondément préoccupée » par l’invasion russe et qu’en réponse, elle avait « suspendu toutes les ventes de produits » dans le pays. C’est à travers un communiqué que l’entreprise américaine a fait l’annonce. Apple aurait également déclaré avoir décidé de limiter l’accès aux services numériques comme Apple Pay en Russie, et de restreindre la disponibilité des applications de médias d’État russes à l’extérieur du pays.

« La semaine dernière, nous avons arrêté toutes les exportations vers notre canal de vente dans le pays. Apple Pay et d’autres services ont été limités. RT News et Sputnik News ne sont plus disponibles au téléchargement depuis l’App Store en dehors de la Russie« , a annoncé Apple. « Et nous avons désactivé à la fois le trafic et les incidents en direct dans Apple Maps en Ukraine par mesure de sécurité et de précaution pour les citoyens ukrainiens. » La décision d’Apple intervient à un moment où les géants technologiques subissent des pressions croissantes de la part des politiques pour agir contre la Russie.