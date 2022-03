Selon Andrey Soldatov, expert russe des services secrets et journaliste d’investigation, Vladimir Poutine a placé le chef du service extérieur du FSB et son adjoint en résidence surveillée. Le leader russe leur reproche les cafouillages et déboires de l’armée en Ukraine selon l’expert. M. Soldatov est le co-fondateur et rédacteur en chef d’Agentura, un site d’investigation a mené plusieurs enquêtes sur les agences de sécurité, et notamment le FSB. Selon lui, Sergey Beseda, 68 ans, chef du service extérieur de l’agence, avait été arrêté sur ordre de Poutine et placé en résidence surveillée.

Anatoly Bolyukh, chef adjoint du 5e service du Service fédéral de sécurité et chef du département des informations opérationnelles, aurait également été arrêté. Selon M. Soldativ, Poutine blâme l’agence pour lui avoir assuré avant l’invasion que les forces russes ne feraient face qu’à une résistance symbolique de la part de l’armée ukrainienne et que les Ukrainiens eux-mêmes étaient impatients de se débarrasser de leurs dirigeants.

L’information de l’arrestation du chef des services de renseignement n’a pas été confirmée par les autorités russes. Depuis le début de l’offensive russe, l’Ukraine bien que plus faible oppose une résistance qui a freiné l’avancée de la Russie. Mais la Russie a augmenté la pression avec des frappes et avance inexorablement vers Kiev. Le président Poutine reste optimiste malgré les sanctions et les déboires : « Il y a des questions, des problèmes et des difficultés, mais dans le passé, nous les avons surmontés et nous les surmonterons. » a martelé le Président Poutine.