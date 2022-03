Alors que la Russie a lancé une offensive en Ukraine, plusieurs pays occidentaux ont fait bloc pour appliquer des sanctions lourdes. Certains voisins de la Russie s’inquiètent également d’une éventuelle offensive dans leur pays après l’Ukraine. Dans un message télévisé le président Russe s’est exprimé sur le sujet. Il a affirmé que son pays n’a pas de « mauvaises intentions envers ses voisins ». Mais cela suffira-t-il à les rassurer ?

« Il n’y a pas de mauvaises intentions envers nos voisins. Et je leur conseillerais également de ne pas aggraver la situation, de ne pas introduire de restrictions. Nous remplissons toutes nos obligations et continuerons de les remplir… Nous ne voyons aucun besoin ici de détériorer nos relations. Et toutes nos actions, si elles surviennent, elles surviennent toujours exclusivement en réponse à des actions hostiles, des actions contre la Fédération de Russie. » a ajouté le président Vladimir Poutine.

Il y a quelques heures, un élu américain a appelé à éliminer Vladimir Poutine : « Quelqu’un en Russie doit mettre les pieds dans le plat […] et se débarrasser de ce type » a déclaré le sénateur républicain Lindsey Graham. Pour lui, seuls les Russes peuvent arranger la situation. Le Kremlin n’a jusque-là pas répondu à cet appel.