Plusieurs années se sont succédées depuis le génocide des Tutsis au Rwanda. L’année dernière, des travaux avaient été effectués sur le rôle de la France, avec notamment le rapport de la commission Duclert qui avait dressé une « responsabilité accablante » de l’Hexagone dans les atrocités qui s’étaient déroulées en 1994. Récemment, un autre rapport a indiqué que la France était informée de la présence des mercenaires français sur le sol rwandais durant les affrontements. Il s’agit en effet d’un document de l’ONG Survie, publié ce jeudi 24 mars 2022 et qui lève le voile sur un passage de l’histoire du génocide qui n’était pas connu.

Les mercenaires avaient travaillé avec les autorités rwandaises

Selon l’ONG Survie, qui a consulté des documents des renseignements extérieurs français, les mercenaires Bob Denard, Paul Barril ainsi que leurs hommes ont travaillé avec les autorités et auteurs rwandais du génocide, réfugiés en France notamment avec l’ancienne première dame Agathe Habyarimana. Ainsi, ils auraient conclu des contrats avec le gouvernement intérimaire, mais aussi fourni des armes et des formations aux forces génocidaires. « L’exécutif français est au courant que des mercenaires français vont au Rwanda. Il s’agit de Bob Denard et de ses hommes, et de Paul Barril également. L’exécutif français a fait croire pendant des années qu’il n’était au courant de rien. Cela est un mensonge. Et la famille Habyarimana est au cœur des tentatives de réarmement, de contournement de l’embargo » a indiqué le rapport.

L’ONG Survie a par ailleurs souligné que les mercenaires n’agissaient pas seuls, mais en vertu d’un accord avec les autorités françaises. Notons que ces informations interviennent quelques mois après le décès du cerveau du génocide rwandais. Il s’agit en effet de l’ancien colonel Théonaste Bagosora. L’homme qui était en prison pour sa responsabilité dans le génocide était mort à l’âge de 80 ans. Le décès avait eu lieu dans un hôpital de la capitale malienne Bamako, où l’octogénaire suivait des soins pour problèmes cardiaques.