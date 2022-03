Que pense le président russe Vladimir Poutine des sanctions imposées contre son pays. Ce vendredi 4 mars, il a réagi une nouvelle fois. Il reconnaît l’impact actuel des sanctions contre l’économie russe, mais voit un avenir meilleur dans les prochains mois. La Russie a été confrontée à des sanctions des États-Unis, du Canada et des pays européens ciblant l’économie russe ainsi que Poutine lui-même.

« Bien sûr, cela nous causera également des dommages… Il faudra simplement reporter un peu certains projets, acquérir une expertise supplémentaire, comme nous l’avons fait dans toute une série d’autres projets, y compris dans l’aéronautique. Mais dans tous les cas, nous ferons face à ces tâches avant nous et profiterons même de cette situation à la fin, car nous acquerrons une expertise supplémentaire » a déclaré le président russe visiblement confiant face à la situation.

Ce vendredi, le parlement russe a voté des lois anti-sanctions pour contrer les sanctions occidentales. Le gouvernement pourra par exemple augmenter les retraites et le salaire minimum sans trop de contraintes si nécessaire. « L’économie nous concerne tous, concerne le bien-être de tous les citoyens, et des coups sont dirigés contre notre économie qui doivent être amortis et minimisés. C’est ce sur quoi le gouvernement et le président se concentrent désormais » a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov