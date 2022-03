Pour le président Vladimir Poutine, l’opération spéciale militaire russe en Ukraine est un succès et se déroule comme prévu. Du côté des occidentaux, on estime que l’Ukraine résiste vaillamment et inflige d’énormes pertes aux forces russes. Mais pour un haut responsable américain de la défense, si l’Ukraine continue à résister à l’offensive russe, le président Poutine pourrait envisager une attaque nucléaire. Le lieutenant-général Scott Berrier, directeur de la US Defense Intelligence Agency, dans un document de 67 pages sur les menaces mondiales a estimé qu’un Poutine désespéré face à l’Ukraine constituerait une menace pour le monde entier.

D’après le rapport, la Russie prétend de développer des missiles capables de contourner les défenses occidentales afin de « s’assurer que la Russie peut infliger de manière crédible des dommages inacceptables à l’Occident ». Berrier a également averti qu’au cours de la prochaine décennie, la Russie, qui possède probablement une réserve secrète d’armes chimiques, pourrait également obtenir des armes nucléaires, notamment un nouveau missile balistique intercontinental lourd, « une torpille transocéanique » et un nouveau missile de croisière intercontinental.

La Russie va s’engager dans des actions plus agressives

« Alors que cette guerre et ses conséquences affaiblissent lentement la force conventionnelle russe, la Russie s’appuiera probablement de plus en plus sur sa dissuasion nucléaire », indique le rapport. « Les efforts américains pour saper les objectifs de la Russie en Ukraine, combinés à sa perception que les États-Unis sont une nation en déclin, pourraient inciter la Russie à s’engager dans des actions plus agressives non seulement en Ukraine, mais aussi plus largement dans sa confrontation perçue avec l’Occident », a déclaré le lieutenant-général Berrier.

Remise en cause de la modernisation de l’armée russe

Il a ajouté que l’une des principales motivations de l’offensive russe était la détermination de la Russie « à restaurer une sphère d’influence sur l’Ukraine et les autres États de l’ex-Union soviétique ».Le rapport a par ailleurs remis en question les affirmations de Poutine selon lesquelles il aurait « modernisé » l’armée russe. « La modernisation de la Russie vise à garantir que la Russie puisse déployer une armée capable de s’engager dans tout le spectre de la guerre pour dissuader ou vaincre un large éventail de menaces, mais les premiers revers en Ukraine remettent en question une partie du récit de Poutine », a écrit Berrier.