Six mois de prison ferme. C’est du moins la sentence qui a été prononcée contre le maître coranique surpris en plein ébat sexuel sur la terrasse de la mosquée de Karack au Sénégal. Selon les informations rapportées par Rewmi Quotidien, l’homme a été reconnu coupable d’acte contre nature et profanation d’un lieu de culte.

La scène filmée

Ce maître coranique du nom de Ousmane Diallo, avait été surpris en train de tenir des rapports sexuels avec un jeune homme de 16 ans sur la terrasse de l’édifice religieux. La scène avait été filmée par une femme du nom de Anta Dièye depuis sa terrasse. Elle a par la suite averti le voisinage et la police qui sont venu embarquer les deux mis en cause.

Une fille violée dans une mosquée de Touba

Notons que dans la même période, un homme âgé de 35 ans a tenté d’abuser d’une petite fille de 12 ans dans une mosquée de Touba. Selon les informations rapportées sur cette situation, le mis en cause a été surpris en flagrant délit en train de faire des attouchements à la petite fille. La scène s’était également produite dans les toilettes de la mosquée. Il a été mis aux arrêts et poursuivi pour attouchements sexuels et tentative de viol.