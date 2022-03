Après la sortie médiatique effectuée par l’accusatrice d’Ousmane Sonko ce mercredi 2 mars, un partisan de l’opposant sénégalais est monté au créneau pour réagir face aux propos tenus par Adji Sarr. Il s’agit de El Malick Ndiaye, le Secrétaire national à la communication de Pastef. Invité sur l’émission Faram Facce animée par Pape Ngagne Ndiaye de la Tfm, ce responsable de la formation politique d’Ousmane Sonko a tenu a fait remarquer que l’opposant sénégalais n’était pas responsable des décès survenu lors des manifestations de protestation contre son incarcération.

« Ousmane Sonko n’est pas le responsable des 14 personnes tuées en mars », a-t-il lancé au cours de son passage sur l’émission Faram Facce. Il a également défendu le leader de sa formation politique en déclarant qu’Ousmane Sonko n’a fait que « invoqué que son droit à la résistance lors de sa comparution au tribunal ».

« Je suis fier d’être qui je suis »

Cette réaction intervient après la sortie médiatique effectuée par Adji Sarr un an après les accusations formulées contre l’homme politique sénégalais. « Tout le monde me disait de changer de nom, pour ne plus être reconnue, mais j’ai refusé, car je suis fière d’être qui je suis », avait déclaré l’accusatrice de Sonko au micro du quotidien français Le Monde. Rappelons également qu’au total 13 personnes ont perdu la vie lors des manifestations contre l’arrestation de l’opposant sénégalais.