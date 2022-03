Impliqué dans une affaire d’arnaque foncière qui fait l’objet d’enquête, le maire de Sindia, au Sénégal, Thierno Diagne a été mis en arrêt par la gendarmerie. En plus des autres cadres du Sénégal également cités dans cette arnaque, le maire pourrait bien passer devant un jury pour expliquer ses implications dans cette affaire dont les dommages financiers sont estimés à plus d’un milliard de F CFA. Les enquêtes suivent leur cours pour l’identification de tous les tenants et les aboutissants.

L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), mène une enquête depuis quelque temps déjà sur une affaire liée à une arnaque foncière au Sénégal. Une arnaque dans laquelle le nom de plusieurs autorités et figures importantes du pays est cité. Parmi ces personnalités, nous avons le magistrat municipal chargé de l’inspection des édifices et de l’approvisionnement de la ville de Sindia, Benno bokk yakaar, et le maire de la ville de Sindia, Thierno Diagne arrêté depuis le mardi 15 mars.

Plusieurs fois déjà cité dans ces genres de dossiers, Benno bokk yakaar est lui aussi en état d’arrestation dans cette affaire d’arnaque qui se montre exceptionnellement délicat. Les interpellés sont accusés d’avoir agi contre le droit et la justice et d’avoir nui aux intérêts de la Fondation Sonatel, qui participe à l’amélioration de la qualité de vie des populations sur le plan social, médical, éducationnel, culturel, et économique, pour le bien-être et le mieux-être au Sénégal. La valeur financière de ce préjudice est de 1,7 milliard de francs CFA. Pour le moment, aucune information relative à un possible procès n’a été communiquée, mais les prévenus demeurent toujours dans les mains des gendarmes.