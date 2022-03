Six mois de prison assorti de sursis et une amende de 15 millions pour dommages et intérêts. C’est du moins la sentence qui a été prononcée ce lundi 14 mars par le tribunal des flagrants délits de Dakar contre un homme pour avoir escroqué l’ancien footballeur sénégalais Abdoulaye Diagne Faye. Selon les informations rapportées sur la situation qui a opposé les deux hommes, tout tourne autour d’un lot de parcelles que voulait acquérir le sportif auprès de l’accusé. Le mis en cause aurait pris un montant évalué à 25 millions de francs CFA chez Abdoulaye Diagne Faye.

Il n’aura finalement pas pu honorer son engagement. Face aux juges ce lundi, le mis en cause indique que l’ancien joueur sénégalais ne voulait pas être patients comme il le souhaitait. « J’ai un droit coutumier sur ce terrain et il était en phase de régularisation. Je l’ai hérité de mon grand-père, Youga Ndir qui est décédé maintenant. Je n’ai pas vendu la parcelle à la partie civile. Quand, il m’a dit qu’il ne peut pas attendre la régularisation, je lui ai remboursé une somme de 7 millions de nos francs en 2018, puis 1,5 million et 1,5 million à la fin du mois de mars. », avait-il déclaré devant les juges en contestant sa comparution en flagrant délit pour cette affaire.

Il déplore l’attitude du mis en cause

Il fait savoir qu’il reconnaît devoir de l’argent au plaignant et serait en train de tout faire pour régler la situation. De son côté, l’ancien de Stoke City indique qu’il a dû faire recours à la gendarmerie à cause du traitement que lui réservait le mis en cause à chaque fois qu’il essayait de le joindre. « À chaque fois que je l’appelais, il me répondait d’une manière désagréable. À un moment donné, il est devenu injoignable », a-t-il déclaré.