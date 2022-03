Au cours de la semaine prochaine, l’opposant sénégalais Ousmane Sonko procédera à la déclaration de son patrimoine à l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). C’est du moins l’une des annonces faites par la presse sénégalaise ce jeudi 16 mars. Il s’agit en effet des exigences liées à son nouveau poste de maire de la ville de Ziguinchor. On retient également que cette déclaration de patrimoine sera rendue publique.

Rien n’a changé selon Sonko

L’homme politique sénégalais a abordé le sujet ce mardi 15 mars, lors du Conseil municipal de sa ville. Il fait tout de même savoir que son patrimoine n’a pas véritablement changé depuis sa dernière déclaration. «Vous l’avez déjà sur Internet, elle n’a pas changé. Je ne suis pas riche, je n’ai rien de plus depuis la dernière fois. J’attendais juste d’être installé, mais nous l’avons déjà rempli et elle sera déclarée la semaine prochaine.», a-t-il déclaré devant les hommes des médias.

Les accusations de viol

Notons qu’au cours de ces dernières semaines, l’homme politique sénégalais a fait la Une des médias. Le sujet le plus abordé était celui en lien avec les accusations de viol dont il fait l’objet depuis plus d’un an. Après avoir brandi son passeport diplomatique lors de la conférence de presse de la semaine dernière alors qu’il lui était interdit de quitter le territoire sénégalais, le ministère de des affaires étrangères est monté au créneau pour apporter des éclairages et faire taire la polémique.