Association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, intrusion et corruption d’un système informatique et détournement de deniers publics. C’est du moins ce qui est reproché à deux agents de l’opérateur téléphonique sénégalais Sonatel ainsi qu’à deux commerçants présents au procureur ce lundi 21 mars. Les mis en causes sont accusés d’avoir causé à la structure sénégalaise des dommages dont la voleur est estimée à 990 millions de francs CFA.

Les faits frauduleux incriminés remontent en 2020 selon les précisions apportées par les médias. Cette somme serait répartie entre les quatre mis en cause. Le premier aurait réussi à avoir 287 millions 970 mille 800 francs CFA , sa collègue quant à elle a eu149 millions 977 mille 350 francs CFA.

Partage équitable du butin

A en croire Liberation, les deux employés de Sonatel auraient reconnu les faits à eux reprochés. Le mode mode opératoire consiste à faire usage du système d’informations de la Sonatel pour enregistrer des téléphones portables haut de gamme au moyen de documents falsifiés. Ils utilisent spécialement de faux Ninea et cachets. Une fois les appareils en leur possession, ils ont pris l’habitude de faire recours à l’expertise des deux autres commerçants au «marché Alizé». Le butin est par la suite partagé équitablement entre toute le bande a précisé le journal.