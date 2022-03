Une très triste nouvelle. Au Sénégal, un bébé âgé entre deux et 3 mois qui serait de nationalité nigériane a été retrouve mort dans une crèche. Le nourrisson qui a fait son inscription au début de cette semaine aurait été retrouvé sans signe de vie, en début d’après midi selon les confidences d’une employée de la crèche. Les résultats de l’autopsie qui sont attendues pour situer la famille sur les circonstances du décès du nourrisson.

Au Sénégal, la mère d’un nourrisson nigérian doit être en train vivre des moments difficiles. En effet, hier aux alentours de 14heures (heure locale), son bébé qui était inscrit dans la crèche « Les petits intellos » dans le pays de la Teranga a été retrouvé mort. Selon nos informations, après le drame, la police de Dieuppeul qui s’est saisi du dossier a placé la directrice de la crèche et la maitresse en garde à vue après les avoir convoquées. Elles auraient été relâchées après leur audition en attendant les résultats de l’autopsie.

Selon nos recoupements d’informations, la directrice aurait affirmé avoir tout de suite appelé le SAMU dès qu’elle a été informée par la maitresse de la découverte du corps sans vie du nourrisson. La maitresse qui s’occupait du bébé a quant à elle confie avoir pris soin du bébé le matin et rien ne laissait imaginer qu’une telle situation se produirait à ce moment là. « Je me suis occupée de lui ce vendredi matin et il se portait très bien. Mais je l’ai retrouvé inerte vers 14 heures. Ainsi j’en ai parlé à la responsable de notre structure » aurait confié la maîtresse.