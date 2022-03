L’opérateur économique Serigne Mbacké Guèye a présenté au tribunal de première instance de Dakar, son épouse Mariama Diouldé Diallo, pour une affaire de détournement de fonds et infidélités. L’opérateur économique accuse sa femme d’avoir eu des relations extra-amicales avec leur voisin et le comptable de sa société. À la suite des différentes preuves présentées, le tribunal renvoie le procès avant de prononcer le verdict.

Devant le procureur en charge de l’affaire opposant Serigne Mbacké Guèye à Mariama Diouldé Diallo, le plaignant monsieur Mbacké Guèye a déclaré avoir commencé par soupçonner sa femme d’infidélité avec leur voisin Moustapha Komé, après une consultation auprès d’un certain Thierno Moulé Sow, connu comme étant un guérisseur. « Elle m’avait assuré qu’ils entretenaient une relation de bon voisinage. Lorsque je l’ai conduite quelques jours plus tard chez Thierno Moulé Sow, elle a encore cité son nom. Stupéfait, je lui ai demandé de jurer cette fois sur le Coran. Après avoir fait ses ablutions, elle a pris le Livre Saint et a juré qu’ils n’entretiennent aucune relation particulière ».

Il affirme ensuite être parti à la recherche de preuves concrètes face aux multiples refus de son épouse de reconnaître les faits en fouillant dans le téléphone de la petite sœur de l’accusé. « Quand j’ai exploité le portable, j’ai découvert qu’elle sortait non seulement avec Moustapha Komé, mais aussi avec le comptable de ma société, Niassé Diouf. Ils faisaient leurs escapades dans les hôtels. Moustapha Komé lui demandait de divorcer. Il la conduisait aussi auprès de marabouts ». Mais au cours de sa déclaration, l’accusé a toujours nié les allégations de son époux et stipule avoir seulement des relations amicales avec les personnes évoquées. Elle a également signalé avoir reçu des aides de la part de ces derniers quand elle allait mal dans son foyer.

« Mon époux m’avait abandonnée. Il m’avait accusée d’avoir détourné 1,3 milliards de francs dans sa société avec la complicité de son comptable Niassé Diouf. Ce sont mes voisins qui m’aidaient à entretenir mes enfants, avant que le tribunal ne prononce notre divorce le 17 novembre 2021 ». Une version des faits confirmée par le voisin et l’agent comptable. Après avoir écouté les déclarations du couple, du voisin et du comptable, le tribunal a reporté son verdict pour le 5 avril prochain. Cependant, l’avocat de la défense compte bien poursuivre le plaignant pour collecte illicite de données à caractère personnel.