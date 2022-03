Nicéphore Soglo est au Nigéria depuis hier jeudi 03 mars 2022. L’ancien président béninois est dans ce pays voisin à l’invitation de son ami Olusegun Obasanjo, ex-chef d’Etat nigérian. Ce dernier fête son 85ème anniversaire demain samedi 05 mars .Il a donc souhaité que son ami participe à cet heureux évènement. A son arrivée hier à la frontière nigériane, le premier président béninois de l’ère du Renouveau démocratique, a été chaleureusement accueilli selon les informations rapportées par le journal l’Evènement Précis.

« Le leadership et la trame du développement et des progrès en Afrique »

Il a ensuite pris la direction d’Abéokuta, le fief de l’ex-président nigérian. A l’occasion de son anniversaire, Olusengun Obasanjo sera entouré de prestigieux invités issus un monde économique et politique nigérian, africain et mondial. Paul Kagamé, le président rwandais est annoncé. Un banquet spécial est prévu pour les invités de l’ancien locataire d’Aso Rock, devenu fermier . Des vedettes sont également invitées pour agrémenter la fête qui aura un côté intellectuel puisqu’une réflexion est prévue. Celle-ci aura pour thème: « Le leadership et la trame du développement et des progrès en Afrique ».

Inutile de rappeler que Nicéphore Soglo et Olusegun Obasanjo sont des amis de longues dates. Le nigérian était présent aux côtés du béninois lors du décès de sa femme Rosine Vieyra Soglo le 25 juillet 2021. Il est resté le temps des funérailles. Obasanjo a aussi assisté à la messe corps présent qui s’est déroulée le 11 septembre de la même année.