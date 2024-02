Togo : Voici pourquoi Soglo et Obasanjo se sont entretenu avec Faure

Les anciens présidents, le Général Olusegun Obasanjo du Nigeria et Nicéphore Soglo du Bénin ont échangé avec le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé. Selon les informations rapportées par les médias togolais, les échanges ont eu lieu en marge de la célébration du 19ᵉ anniversaire du rappel à Dieu du Président Gnassingbé Eyadéma.

L’anniversaire de décès de l’ancien président togolais aura été l’occasion pour Olusegun Obasanjo et Nicéphore Soglo de revenir sur les valeurs qu’ils connaissent à l’illustre disparu. Alors qu’ils séjournent à Pya dans le cadre des célébrations, les deux personnalités ont rencontré l’actuel homme fort de Lomé. À en croire les informations fournies par la présidence togolaise, les hôtes du président Faure se sont rappelé l’engagement du Président Gnassingbé Eyadéma pour la paix, la solidarité, sa qualité d’écoute attentive et sa démarche inclusive dans la résolution des conflits et le renforcement de l’intégration dans la région et sur le continent.

Publicité

Les anciens présidents ont réaffirmé leur attachement à ces valeurs de paix très chères au Président Eyadéma. Toujours selon la présidence, l’actualité africaine a été visitée au cours des échanges entre les trois hommes politiques. Un tour d’horizon de la situation économique, sécuritaire et sociale de la sous-région ouest africaine a été fait ce lundi 5 février pendant la rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la célébration du 19ᵉ anniversaire du rappel à Dieu du Président Gnassingbé Eyadéma. Rappelons que le père de l’actuel président togolais est décédé dans un avion suite à une crise cardiaque le 5 février 2005 après 38 ans au pouvoir ;