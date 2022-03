La justice a visiblement relancé le dossier dans lequel l’opposant sénégalais Ousmane Sonko est accusé de viol sur la masseuse Adji Sarr. Selon les informations rapportées par Liberation Online ce jeudi 17 mars, la patronne de la plaignante est attendue devant le juge du premier cabinet mardi prochain à 10 heures. La convocation a été notifiée à l’avocat de Ndèye Khady Ndiaye selon les précisions apportées par le média. La femme est également sous contrôle judiciaire. Elle avait multiplié les sorties médiatiques pour contredire son employée face à ses accusations formulées contre l’homme politique sénégalais.

Adji Sarr réitère ses accusations

Au cours d’une récente interview qu’elle a accordée à certains médias, la masseuse Adji Sarr est revenue sur toutes les accusations formulées contre le nouveau maire de Ziguinchor. « Je veux que les Sénégalais sachent qui est vraiment Ousmane Sonko », a-t-elle confié au magazine Jeune-Afrique, tout en martelant ne pas regretter la plainte qu’elle a déposée contre lui.

Une affaire politique selon Sonko

« Ma vie, si on peut appeler ça une vie, se limite à cet appartement, à aller et venir entre ma chambre et mon salon. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas me mettre à la fenêtre de peur qu’on me voie. », a-t-elle poursuivi. Du côté d’Ousmane Sonko, il s’agit juste d’une affaire politique dont le but est de le discréditer. Le leader du Pastef a une fois encore évoqué la thèse d’un « complot politique » au soir du vendredi 11 mars, lors d’un long entretien télévisé en langue nationale. «La justice sénégalaise est complice d’un complot. Il n’y a rien dans ce dossier qui puisse m’inquiéter », a-t-il maintenu. Notons que l’homme politique sénégalais est toujours sous contrôle judiciaire.