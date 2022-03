En regroupement actuellement avec les Ecureuils du Bénin en Turquie, Steve Mounié, l’attaquant du Stade Brestois est le joueur le mieux payé de son club. C’est du moins ce qu’indique le journal français l’Equipe. Le salaire moyen offert par le club aux joueurs est de 42.000 euros. Steve Mounié est tout en haut avec un salaire de 70.000 euros brut selon le quotidien français. Il s’agit cependant d’estimation. Avec ses 70.000 euros brut par mois, le béninois se positionne même comme l’homme le mieux payé, du Stade Brestois, joueurs et entraîneur réunis.

Michel Der Zakarian touche un salaire brut de 65.000 euros

En effet, son coach Michel Der Zakarian ne touche qu’un salaire brut de 65.000 euros par mois. Inutile de rappeler que Steve Mounié a quitté la Premier League où les joueurs sont plutôt bien payés. Outre l’attaquant béninois le reste des joueurs touche moins de 60.000 euros. Le deuxième joueur le mieux payé de la Team Pirate est Christophe Hérelle (55.000 euros). Il est suivi de Franck Honorat (50.000 euros) et de Youcef Belaïli : (45 000 €) et Haris Belkebla : (45 000 €). Il faut dire qu’à l’échelle de la Ligue 1, le salaire de Steve Mounié n’est pas consistant.

Les joueurs les mieux payés du championnat sont parisiens. Il s’agit d’abord de Neymar ( 4 083 000 €) par mois, Lionel Messi (3 375 000 €) et Kylian Mbappé (2 200 000 €). Le premier africain de ce classement est encore parisien : Achraf Hakimi (1 083 000 €). Les deuxième et troisième sont Idrissa Gana Gueye (500.000) et Abdou Diallo (450.000 euros).