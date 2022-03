La Russie n’a cessé de faire l’objet de sanctions depuis qu’elle a déclenché l’invasion en Ukraine. Au nombre de ces dernières, se trouvent les géants des cartes bancaires Visa et MasterCard qui ont récemment annoncé la suspension de leurs opérations en Russie. Ils ont donné l’information dans un communiqué.

Il ne sera plus possible de faire des opérations en Russie

Dans le document, il est indiqué que Visa va « cesser toutes les transactions Visa au cours des prochains jours » et MasterCard a « décidé de suspendre (son) réseau de services en Russie ». En conséquence, il ne sera plus possible de faire des opérations sur le sol russe avec les cartes ayant été émises à l’étranger. Les détenteurs de cartes émises sur le sol russe, ne pourront également pas effectuer d’opérations. Suite à cette décision, la Russie compte ne pas se laisser faire. Ainsi, les banques russes ont décidé de se tourner vers le système chinois de paiement UnionPay.

Le gel des avoirs des personnalités proches du Kremlin

Ces institutions financières russes ont annoncé ce dimanche 6 mars 2022, qu’elles commenceraient bientôt à émettre des cartes en faisant usage du système de l’opérateur de cartes chinois couplé au réseau russe Mir. Notons qu’au nombre de ces banques figurent celle du milliardaire Oleg Tinkov, Tinkoff, Alfa Bank et la SberBank. Pour rappel, la Russie fait face à plusieurs sanctions. Parmi celles-ci figurent notamment le gel des avoirs des personnalités proches du Kremlin, la sortie progressive d’une partie des banques russes du système interbancaire Swift et l’interdiction pour Moscou d’avoir accès à certains marchés de capitaux. A ces sanctions, s’ajoute la décision des Etats-Unis et de l’Europe de bloquer les avoirs de la banque centrale russe en Occident.