Dans un live sur sa page Facebook hier vendredi 25 mars, Kemi Seba a parlé de la lutte contre le terrorisme au Bénin parmi les sujets abordés. Le président de l’Ong Urgences panafricanistes dit avoir appris que les « autorités béninoises avaient rencontré les autorités françaises pour parler de la potentialité d’une collaboration vis-à-vis du terrorisme que nous rencontrons dans la zone du Sahel et en Afrique de l’Ouest ». L’activiste n’approuve pas cette démarche.

« Monsieur Talon, vous dites que vous voulez lutter contre le terrorisme,… »

Il pense qu’on ne peut pas « lutter contre le feu en invitant le pyromane ». « Monsieur Talon, vous dites que vous voulez lutter contre le terrorisme, mais vous pensez que vous pouvez lutter contre le feu en invitant le pyromane » lance Kemi Séba au chef de l’Etat béninois. Pour lui, il ne faudrait pas se soumettre à l’occident. « Tous les présidents qui se soumettront à l’occident seront dans la ligne de mire du courant salvateur du panafricanisme » a t-il prévenu.

Rappelons que le Bénin, plus précisément le Nord du pays a été le théâtre d’attaques djihadistes entre novembre 2021 et février 2022. Les assaillants avaient attaqué les positions de l’armée et le parc W, une aire protégée du nord du pays. Le gouvernement a pris d’importantes décisions pour renforcer la sécurité dans les zones touchées.