Donald Trump fait une nouvelle fois parler de lui dans les médias. Ces dernières semaines, l’ancien président américain Donald Trump multiplie les sorties médiatiques et donne sa position sur le dossier ukrainien qui fait l’actualité depuis un mois maintenant. Cette fois-ci ce n’est pas par rapport à la situation ukrainien que le nom de l’ancien président est cité. Mais c’est un ancien procureur qui a déclaré que le magnat de l’immobilier est coupable de fraude.

L’un des procureurs qui avait mené l’enquête sur la fraude dans l’organisation Trump a écrit dans sa lettre de démission qu’il pensait que l’ancien président Donald Trump était « coupable de nombreuses violations criminelles« . La lettre adressée au procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg confirmée par CBS News, a été publiée par le New York Times. Mark Floyd Pomerantz, le désormais ancien procureur, a dans sa lettre écrit que « l’équipe qui a enquêté sur M. Trump n’a aucun doute quant à savoir s’il a commis des crimes – il l’a fait ». « Moi et d’autres vous ont informé que nous avons des preuves suffisantes pour établir la culpabilité de M. Trump au-delà un doute raisonnable, et nous pensons que l’accusation l’emporterait si des accusations étaient portées et que l’affaire était jugée par un jury impartial« , a poursuivi Pomerantz.

L’ancien procureur a par ailleurs exprimé sa frustration face à la gestion de l’affaire par Bragg « Je crois que votre décision de ne pas poursuivre Donald Trump maintenant, et sur le dossier existant, est erronée et complètement contraire à l’intérêt public. Je ne peux donc pas continuer dans mon poste actuel. » Pour rappel, l’ancien procureur Mark Floyd Pomerantz et son collègue Carey Dunne ont tous deux rendu leur tablier en février dans le cadre de l’enquête sur la société de l’ancien président. L’enquête a conduit à des accusations de fraude et d’évasion fiscale contre la société et son directeur financier, Allen Weisselberg.