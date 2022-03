Le mois dernier, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Selon plusieurs sources plusieurs millions d’ukrainiens ont été contraints de quitter leurs résidences depuis que les premiers tirs ont été entendus. Pendant plusieurs semaines donc, la Russie a déployé ses troupes dans le pays. Depuis ce matin, des pourparlers se tiennent en Turquie. Nous apprenons que la Russie a promis pour faire baisser la tension de réduire ses troupes près de Kiev.

S’achemine-t-on vers la fin de la guerre? Difficile de dire ce qui se passera dans les prochaines heures. Mais en tout cas la Russie semble être prête à faire des concession pour un retour à la normale. Ce mardi, l’armée russe a déclaré qu’elle réduirait « fondamentalement » les opérations près de la capitale ukrainienne Kiev et d’une ville du nord pendant que les pourparlers se tiennent en Ukraine mettant en évidence un accord possible pour mettre fin à une guerre qui durent depuis de nombreuses semaines et fait des milliers de victimes.

Selon des sources généralement bien introduites, Alexander Fomin, le vice-ministre de la Défense, a affirmé que ce geste de Moscou visait à accroître la confiance dans les pourparlers pour mettre fin au conflit en Ukraine après plusieurs tentatives qui n’ont pas porté de fruits. M Fomine a déclaré que Moscou avait décidé de « fondamentalement … réduire l’activité militaire en direction de Kiev et de Tchernihiv » pour « accroître la confiance mutuelle et créer les conditions de nouvelles négociations ».