Comparés aux autres races, les Noirs sont les plus tués par la police aux États-Unis malgré les différentes manifestations. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un rapport qui a été rendu public à cet effet. Selon l’étude du groupe de réflexion à but non lucratif Mapping Police Violence, près de 30 % des personnes tuées par la police au cours de l’année dernière par la police sont des Afro-américains.

1 055 personnes par la police américaine

Ces chiffres interviennent alors que les Noirs ne représentent que 13 % de la population américaine. En 2021, le éléments de la police américaine ont tué 1 055 personnes. Il s’agit selon les statistiques, du nombre le plus élevé de personnes tuées par la police depuis 2015. A en croire une observation qui a été faite par le quotidien américain le Washington Post depuis 2015, plus de 5 000 fusillades ont été enregistrées aux États-Unis venant de la police.

Le cas George Floyd

Rappelons que les chiffres interviennent malgré toutes les manifestations qui ont suivi le meurtre par un policier blanc de George Floyd. Il est mort au cours de son arrestation par la police le 25 mai 2020 à Minneapolis aux Etats-Unis. Le policier Derek Chauvin l’a maintenu menotté à plat ventre avec son genou sur sa nuque durant plus de huit minutes.