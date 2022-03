A New York et à Washington, la police recherche activement un homme soupçonné d’être un véritable bourreau pour les sans abris. Selon les informations rapportées par les médias, deux personnes auraient été tuées par ce dernier. Un communiqué conjoint des autorités de ces métropoles américaines invite notamment les uns et les autres à la vigilance en attendant que les forces de sécurité ne réussissent à mettre la main sur lui.

Les deux victimes qui ont été tuées par ce l’homme seraient en train de dormir au moment de l’attaque. La tête de l’homme a été mise à prix par les autorités américaines. Une récompense évaluée à plusieurs milliers de dollars est en effet prévue pour celles et ceux qui aideront à son arrestation. Des images de vidéosurveillance de l’homme ont été diffusées à cet effet. On retient qu’il s’agit d’un homme barbu avec le crâne rasé.

Un même mode opératoire

Il avait une tenue noire dans les images qui ont été diffusées de lui. L’homme aurait également coutume d’utiliser des armes blanches et des armes à feu pour commettre son forfait. Son mode opératoire serait le même. « Un tueur impitoyable est en liberté, mais nous allons l’arrêter et le mettre en prison », indique notamment le communiqué conjoint du maire de Washington et de New-York.