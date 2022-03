Après la scène hallucinante aux Oscars et la gifle infligée au présentateur Chris Rock, l’acteur oscarisé, Will Smith a décidé de présenter ses excuses au principal intéressé. «La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice. Mon comportement aux Oscars d’hier soir était inacceptable et inexcusable» a ainsi déclaré Will Smith. Lire ci-dessous l’intégralité de son message traduit.

Message de Will Smith

La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice. Mon comportement aux Oscars hier soir était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l’état de santé de Jada était trop lourde à supporter pour moi et j’ai réagi émotionnellement. Je voudrais vous présenter publiquement mes excuses, Chris. J’ai franchi la ligne et j’avais tort. Je suis gêné et mes actions n’étaient pas révélatrices de l’homme que je veux être. Il n’y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et de bonté.

Je voudrais également présenter mes excuses à l’Académie, aux producteurs de l’émission, à tous les participants et à tous ceux qui regardent dans le monde. Je voudrais m’excuser auprès de la famille Williams et de ma famille King Richard. Je regrette profondément que mon comportement ait entaché ce qui a été un voyage par ailleurs magnifique pour nous tous.