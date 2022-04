C’est le jeudi 14 avril prochain que s’ouvre la première session ordinaire de l’Assemblée nationale à Porto-Novo. Le porte-parole de l’institution James William Gbaguidi a animé une conférence de presse hier mardi 12 avril. Il a énuméré à l’occasion, les points inscrits à l’ordre du jour de cette session. Il s’agit d’abord de l’examen du Rapport d’activités du Président du parlement sur la période allant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Les parlementaires vont ensuite se pencher sur le projet de loi portant octroi de pension et autres avantages aux anciens présidents des institutions prévues par la constitution ; le projet de loi organique sur le conseil économique et social ; le projet de loi portant création , organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifiques, le projet de loi portant code de la nationalité béninoise.

La première session ordinaire du parlement pour le compte de l’année 2022, permettra aussi d’étudier le projet de loi portant autorisation de ratification de la convention entre le gouvernement du Bénin et le gouvernement des Emirats arabes unis en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu. La convention a été signé le 04 mars 2013 à Abu Dhabi.

Des questions orales avec débat

Outre l’examen des projets de loi, des députés ont adressé deux questions orales avec débat au gouvernement. La première question orale avec débat est posée par les députés Barthélemy Kassa, Rachidi Gbadamassi, Nathanaël Sokpoèkpè, Domitien Nouémou et Sina Bio Gounou. Ils veulent comprendre pourquoi les opérateurs GSM ne couvrent pas l’ensemble du territoire national alors que leurs cahiers de charges l’exigent.

La seconde question orale avec débat, est une initiative du député Rachidi Gbadamassi. Il n’est pas satisfait de la qualité de la nouvelle route asphaltée quittant le marché Zongo à Parakou pour le carrefour Amawignan. D’après le parlementaire, cette route est inondée suite à une pluie qui s’est abattue sur la métropole du Nord.