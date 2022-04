L’enquête ouverte dans le cadre de l’affaire de détournement de trois milliards impliquant le maire Mamadou a bien avancé depuis. D’après les dernières nouvelles, Oumar Sow, PDG d’Odis group, a été placé sous mandat de dépôt et un autre mandat international est lancé contre l’un de ses complices, Mansour Bouna Ndiaye. Le maire de Thiaroye-sur-mer est cité, mais aucun détail sur sa position n’a pour l’instant été communiqué.

Association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux, ainsi s’établit la liste des charges retenues contre les présumés coupables dans l’affaire de détournement des trois milliards. Sur le total du montant détourné, 300 millions, serait passée entre les mains Me El Mamadou Ndiaye, le nouveau maire de Thiaroye-sur-mer, membre de l’opposition et de la coalition Yewwu Askan Wi. L’affaire qui fait la une des journaux sénégalais, est le résultat de certaines magouilles du PDG d’ Odis group, Oumar Sow.

En effet, Oumar Sow aurait fourni à des clients, de faux contrats de bail de terrains au centre-ville à hauteur de trois milliards de FCFA, portant les signatures usurpées du directeur général des Impôts et Domaines, Bassirou Samba Niasse, et de celui des Domaines, Mame Boye Diao. Hier lundi 25 avril, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet, chargé de l’affaire. Son présume complice Mansour Bouna Ndiaye, avait pris la fuite avant l’éclatement de l’affaire, mais un mandat d’arrêt international aurait été également émis à son encontre.