La francophonie seule ne suffit visiblement plus au Togo. Le pays d’Afrique de l’Ouest veut également adhérer au Commonwealth. Il a enclenché le processus depuis 2014. Hier vendredi 22 avril, le parlement togolais a donné sa bénédiction pour l’aboutissement du projet via une résolution. « Au nom du peuple togolais, l’Assemblée nationale exprime son soutien au processus d’adhésion du Togo au Commonwealth » renseigne ladite résolution. Chantal Yawa Tsegan, la présidente de l’Assemblée nationale a fait savoir que son institution est parfaitement pour l’adhésion du Togo au Commonwealth et qu’elle continuera par travailler « aux côtés du gouvernement pour que le processus puisse aller à son terme ».

Il serait « souhaitable que le Togo soumette à temps sa candidature officielle»

En clair, la représentation nationale togolaise encourage les autorités du pays à « poursuivre le processus jusqu’à son aboutissement ». Il faut dire que le gouvernement via son ministre des droits de l’homme et des relations avec les institutions de la République Christian Trumua a donné des explications aux députés sur cette adhésion. L’autorité a ajouté qu’il serait « souhaitable que le Togo soumette à temps sa candidature officielle». «Le secrétariat du Commonwealth a informé notre pays que la dernière consultation pourrait se faire le plus tôt possible de sorte que dès la prochaine réunion du 20 juin, notre pays puisse occuper sa place » a t-il poursuivi.

Le Togo n’est pas le seul pays francophone à faire cette démarche. Il y a aussi le Gabon d’Ali Bongo qui va adhérer cette année à la communauté anglophone. Le Rwanda l’avait déjà fait en 2009. Le pays a carrément changé de langue officielle. Désormais c’est l’Anglais.