341 personnes sont décédées suite à des pluies diluviennes et des glissements de terrain dans la province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, a annoncé Sikhle Zikalala, chef du gouvernement régional. « À ce jour, le nombre de morts dans la province en raison de catastrophes naturelles est évalué à 341 décès et 40.723 autres personnes ont été touchées« , a-t-il affirmé. La veille, les autorités ont fait état de 306 morts. M. Zikalala a précisé que l’épicentre de la catastrophe était la municipalité d’Itekwini, sur le territoire duquel se trouve la plus grande métropole de la province, Durban. « Le plus grand nombre de victimes se retrouve dans ce district« , a-t-il dit, ajoutant que les travaux de sauvetage et de recherche se poursuivaient.

Le président sud-africain Cyril Ramaposa s’est rendu mercredi dans les zones les plus durement touchées du KwaZulu-Natal et a qualifié les inondations causées par les fortes pluies de « catastrophe aux proportions sans précédent« . Il a déclaré que les opérations de sauvetage étaient en cours et que le nombre de victimes de la catastrophe pourrait augmenter. Depuis le 8 avril, sous l’influence des masses d’air froid de l’Antarctique, un cyclone survole l’Afrique du Sud. La province du KwaZulu-Natal et sa plus grande métropole, la ville de Durban ont souffert plus que d’autres régions.

Plus de six mille bâtiments administratifs et maisons ont été complètement ou partiellement détruits dans la province. De nombreuses routes et voies ferrées ont été emportées, des dizaines de ponts se sont effondrés. Dans de nombreuses régions, il n’y a pas d’électricité, de communications mobiles et d’eau potable. L’éducation a été suspendue dans des centaines d’écoles et certaines universités. De nombreux magasins et agences bancaires sont fermés. Le service météorologique prévoit de nouvelles averses dans le sud-est de l’Afrique du Sud au cours du week-end à venir. (avec TASS)