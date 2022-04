En Afrique du Sud, deux braconniers ont chacun été condamnés à 44 ans de prison pour possession illégale de cornes de rhinocéros, a annoncé samedi la police sud-africaine. « Alfredo Sito (43 ans) et Thomas Mlambo (46 ans) ont été reconnus coupables de braconnage par le tribunal de Zeerust, pour des faits de possession de quatre cornes de rhinocéros et de détention d’armes à feu non enregistrées », selon un rapport publié par la police. « Chacun des braconniers a écopé de 44 ans de prison ».

Selon les informations fournies par les services de l’ordre, ces deux individus avaient été aperçus par des rangers sur l’une des réserves du pays. Ils ont tenté de s’échapper, mais ont été arrêtés suite à une course-poursuite. Lors de l’inspection de leur voiture, les forces de l’ordre ont trouvé des sacs en plastique contenant des cornes de rhinocéros. Pour rappel, des braconniers avaient tué 451 rhinocéros en 2021 dans le pays, notamment dans le parc national Kruger, situé à la frontière entre l’Afrique du Sud et le Mozambique.