PSG vs Bayern: Opta désigne le club qui ira en finale de la Ligue des champions

Le PSG vs Bayern Munich de ce mardi 28 Avril s’est achevée sur une victoire parisienne 5-4 au Parc des Princes lors de la demi-finale aller de Ligue des champions. La rencontre a été tout simplement spectaculaire. À la suite de cette rencontre riche en buts, la société de statistiques Opta a mis en avant ses projections concernant la qualification pour la finale prévue à Budapest. Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, est désormais crédité de 58,25 % de chances d’atteindre l’ultime match, contre 41,75 % pour le Bayern.

Une qualification encore ouverte avant Munich

Le score de l’aller laisse un avantage au PSG, mais la confrontation reste indécise avant le match retour programmé à l’Allianz Arena de Munich. La règle du but à l’extérieur ne s’applique plus en compétitions européennes depuis la réforme de l’UEFA entrée en vigueur en 2021, ce qui signifie qu’aucune équipe ne bénéficie d’un avantage supplémentaire en cas d’égalité sur l’ensemble des deux matchs.

En cas de score cumulé identique après les 90 minutes du retour, une prolongation sera disputée, suivie d’une séance de tirs au but si nécessaire. Cette configuration maintient toutes les options ouvertes pour les deux équipes, malgré l’avance obtenue par les Parisiens à l’aller.

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Opta maintient un léger avantage au PSG pour la finale

Selon les données publiées par Opta, le PSG conserve également une probabilité de 29,33 % de remporter la compétition. Ces projections sont issues de simulations statistiques prenant en compte les performances récentes, la dynamique des équipes et l’historique des confrontations.

Ces modèles placent toutefois la qualification parisienne loin d’être acquise. Le Bayern Munich, fort de son expérience européenne et de la qualité de son effectif, reste dans la course avec une marge de manœuvre significative avant son match à domicile.

Des scénarios récents qui alimentent la prudence

Les précédentes éditions de la Ligue des champions ont montré que des situations apparemment compromises pouvaient basculer. En 2017, le FC Barcelone avait renversé le Paris Saint-Germain après une défaite 4-0 à l’aller, en s’imposant 6-1 au retour. Deux ans plus tard, Liverpool avait éliminé le Barça après une défaite 3-0, en s’imposant 4-0 à Anfield.

En 2022, le Real Madrid avait successivement renversé le Paris Saint-Germain, Chelsea puis Manchester City en phase à élimination directe, avec plusieurs buts décisifs inscrits dans les dernières minutes des rencontres. Tottenham avait également éliminé l’Ajax Amsterdam en 2029 lors d’une demi-finale marquée par un but décisif dans le temps additionnel. Ces précédents rappellent que les projections statistiques ne garantissent pas l’issue d’une confrontation. Le match retour entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain s’annonce donc indécis.