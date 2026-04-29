Bénin : après Zinvié, un écolier de 13 ans meurt à Lalo après des châtiments

Un enfant de 13 ans est décédé ce mercredi 29 avril 2026 dans la commune de Lalo, département du Couffo, après une correction infligée par son père. Le drame, survenu dans l’arrondissement de Lokogba, intervient quelques jours après un autre décès d’enfant à Zinvié, dans la commune d’Abomey-Calavi, dans des circonstances similaires.

D’après des informations rapportées par le groupe de presse Le Potentiel, deux écoliers auraient été surpris en train de fumer le mardi 28 avril. Le père de l’un des garçons, identifié sous les initiales G.J., aurait alors décidé de les sanctionner à l’aide d’un palmatoire. Le camarade aurait reçu cinq coups, tandis que son fils, élève en classe de CM1, en aurait reçu six.

Quelques heures après cette correction, l’enfant aurait présenté des signes de malaise au cours de la nuit. Son état se serait rapidement dégradé, nécessitant son évacuation vers un centre de santé. Il est décédé au petit matin du 29 avril.

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Intervention policière et ouverture d’enquête

Alertée après le décès, la Police républicaine s’est rendue au domicile familial. Le père, soupçonné d’avoir porté les coups, avait quitté les lieux avant l’arrivée des agents, mais il a été interpellé peu après, selon les éléments relayés par Le Potentiel.

Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes du décès et de déterminer les responsabilités. Les investigations devront notamment préciser le lien entre les violences subies et la mort de l’enfant, ainsi que les conditions de prise en charge médicale. Au regard du droit béninois, les faits pourraient relever de qualifications pénales telles que violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en fonction des conclusions de l’enquête judiciaire.

Un second drame en quelques jours

Ce décès intervient moins d’une semaine après un autre drame survenu à Zinvié, dans la commune d’Abomey-Calavi. Une adolescente, élève en classe de Première, y a perdu la vie après avoir été battue par son père à la suite d’un différend lié à sa scolarité.

Selon les informations rapportées par Le Potentiel, la victime aurait succombé après une violente altercation. Le père aurait tenté d’organiser l’inhumation avant d’être confronté à l’opposition de la famille maternelle, qui réclamait des explications sur les circonstances du décès. Dans ce dossier également, une enquête a été ouverte par les services de sécurité afin de localiser le suspect et d’établir les faits.

Les procédures judiciaires engagées dans les deux dossiers devraient suivre leur cours dans les juridictions compétentes. À Lalo, le père interpellé pourrait être présenté au procureur de la République à l’issue de la garde à vue, étape préalable à d’éventuelles poursuites. Les conclusions des enquêtes en cours détermineront les suites judiciaires dans ces deux affaires, alors que les communautés locales restent marquées par la succession de ces drames.