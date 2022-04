Les propos tenus par le sélectionneur algérien sont d’un racisme et d’un mépris total. Et il est étonnant que la fédération algérienne soutienne de tels propos. « On ne laissera plus jamais 2-3 personnes conspirer contre nous. Aucun arbitre ne viendra mettre à mal tout un pays. Quand j’ai vu cet arbitre assis au salon de l’aéroport le lendemain prendre un café et manger un millefeuilles comme si de rien n’était… Nous, quand on va en Afrique, on n’a pas les mêmes faveurs. On vole les espoirs de tout un pays et on le laisse comme ça… Je ne dis pas qu’il faut le tuer, explique Belmadi. Mais on ne va plus accepter ce genre de situation. » avait-il notamment déclaré.

Tout comme les citoyens les moins éduqués de son pays, Belmadi véhicule l’idée primaire selon laquelle se rendre dans un pays au sud du sahara c’est se rendre en Afrique. Le nord du sahara est visiblement sur un autre continent. Cette idiotie primaire généralement menée par des incultes est assez ahurissant pour un sélectionneur national. En plus d’être une aberration, les propos de Belmadi contiennent des menaces claires contre les arbitres noirs. Surtout après l’assassinat du joueur camerounais Albert Ebossé Bodjongo. Lire la suite. Ce joueur avait été assassiné après un match en Algérie, d’où la petite précision du sélectionneur Belmadi « Je ne dis pas qu’il faut le tuer ».

La CAF devrait prendre des décisions si l’Algérie n’en est pas capable. Il est intolérable qu’un pays qui participe à la coupe d’Afrique puisse s’exprimer ainsi et menacer ouvertement des officiels. À Belmadi, l’Afrique non plus (en reprenant vos termes) ne va plus tolérer que des propos aussi incultes et méprisants soient prononcés. Le sélectionneur algérien doit aussi se rappeler qu’il n’a pas le monopole de la violence.