La guerre judiciaire entre les anciens époux stars Johnny Depp et Amber Heard continuent de défrayer la chronique. La star d’Aquaman avait accusé l’acteur de Pirates des Caraïbes de violences conjugales dans un article paru en 2018, sans le nommer. Ce dernier, se sentant indexé, avait réagi en intentant une action en justice contre Amber Heard pour diffamation. Le procès entre les deux stars a commencé depuis plusieurs jours et ceux-ci continuent de s’accuser mutuellement de violences. Par ailleurs, Johnny Depp accuse son ex-épouse d’infidélité avec le milliardaire américain Elon Musk.

Ils étaient dans un ascenseur

Au cours du procès Johnny Depp a récemment dévoilé une vidéo, datant de 2016, qui selon lui, prouve l’infidélité d’Amber Heard. On peut y voir l’actrice dans les bras du nouveau patron de Twitter, dans un ascenseur. Notons que ce n’est pas la première fois que Johnny Depp accuse Amber Heard d’infidélité. Selon lui, la liaison entre cette dernière et Elon Musk a commencé depuis 2015. Mais, ces allégations ont été rejetées par le camp de l’homme d’affaire. « Elon et Amber n’ont commencé à se voir qu’en mai 2016, et même à cette époque, leurs entrevues étaient rares. Leur relation n’est devenue romantique que quelque temps plus tard » avait répondu un porte-parole d’Elon Musk.

Pour rappel, avant le début du procès, le site d’information américain, Deadline avait indiqué que Elon Musk allait témoigné en faveur d’Amber Heard, soulignant que cela se fera par visioconférence. Signalons que Johnny Depp avait été débouté dans un procès contre un tabloïd britannique qui l’avait présenté comme un homme violent envers son ex-épouse. Cette affaire a eu un gros impact sur la carrière de l’acteur, puisqu’il a été notamment viré par les studios Warner Bros, pour leurs films Les Animaux fantastiques.